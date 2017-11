8000 Euro für gute Zwecke

Aktion Lions-Club Wetzlar ehrt Gewinner

Wetzlar Im Rahmen einer Feierstunde sind am Mittwoch die sieben Hauptpreise der Gallusmarkt-Tombola des Lions-Clubs Wetzlar an die Gewinner übergeben worden. Dazu hatte der Club die Preisträger und ihre Partner in die Zentrale der Sparkasse Wetzlar eingeladen.

