83-Jährige lenkt Auto in Vorgarten

Am vergangenen Dienstag gegen 22.48 Uhr versuchte die Mercedes-Fahrerin in einer Grundstückseinfahrt in der Straße „Am Hain“ einzuparken. Dabei eckte sie mit der Limousine an, legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und prallte zunächst gegen ein Eisentor, berichtet die Polizei. Der schwarze CE 300 überquerte die Straße und kam im Vorgarten des gegenüberliegenden Grundstücks zum Stehen. Die herbeigerufenen Polizisten stellten bei der 83-Jährigen Alkoholgeruch fest, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Seniorin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. An dem Mercedes und dem Tor entstand ein Schaden von insgesamt 10 000 Euro. (red)