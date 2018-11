84-Jähriger übersieht Golf im Nebel

Hüttenberg-Reiskirchen Beim Versuch heute morgen gegen 8 Uhr auf Höhe der Dreschhalle auf die Kreisstraße Richtung Oberwetz einzubiegen, hat ein 84-jähriger Suzuki-Fahrer ein Auto übersehen. Die 19-jährige Driedorferin, die aus Richtung Niederwetz nach Reiskirchen unterwegs war, hatte keine Chance zu bremsen und prallte mit ihrem VW Golf in den SUV des 84-Jährigen aus Schöffengrund. Der Suzuki blieb mitten auf der Straße stehen, der Golf landete im Straßengraben. Beide Beteiligten mussten mit Prellungen in Krankenhäuser in Wetzlar und Gießen gebracht werden. Die Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Die Straße musste für die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsmittel für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren außer der Straßenmeisterei acht Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Reiskirchen und Volpertshausen. (kel/ho/Foto: Homberg)