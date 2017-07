94-Jähriger droht der Polizei mit Flinte

POLIZEI Senior verweigert nötige Behandlung

Gegen 4.40 Uhr am Morgen des 9. Juli informierte die Rettungsleitstelle die Herborner Polizei über einen Einsatz in der Ringstraße. Ein 94-Jähriger hatte sich offensichtlich selbst mit einem Messer verletzt und verweigerte die Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung. Mit einem Messer in der Hand ließ er keinen an sich heran.

Als die Ordnungshüter eintrafen, saß der Ehringshäuser mit einer doppelläufigen Schusswaffe und einem Messer bewaffnet auf seinem Bett und richtete den Lauf der Waffe auf jeden, der das Zimmer betreten wollte.

Anzeige

Um einen Zugriff zu ermöglichen, mussten die Beamten zu einer kleinen List greifen: Sie brachten den Diensthund „Scotty“ unbemerkt vor der Tür zum Schlafzimmer des Seniors in Stellung. Der stürmte bellend ins Zimmer und lenkte den Rentner ab.

Polizisten nutzen den Überraschungseffekt

Die nacheilenden Polizisten nutzten den Überraschungseffekt und überwältigen den Mann, ohne dass dieser Waffe oder Messer einsetzen konnte. Bei dem überraschenden Zugriff zog sich der 94-Jährige eine leichte Schnittwunde am Knie zu. Es folgte der Transport zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und anschließend die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stellten die Herborner Ordnungshüter vier scharfe Schusswaffen, zwei Schreckschusswaffen sowie Munition, Reizgas, ein Klappmesser und auch einen Schlagring sicher. (red)