A 45 von Samstag auf Sonntag zu

Grund sind laut Hessen Mobil Umbauarbeiten an der Baustellensicherung. Von Samstag, frühestens 20 Uhr, bis Sonntag, spätestens 10 Uhr, ist die Autobahn in Fahrtrichtung Hanau deshalb gesperrt. In Fahrtrichtung Dortmund kann der Verkehr weiterhin fahren, kurzzeitig wird dort allerdings einer der beiden Fahrstreifen gesperrt werden.

In Fahrtrichtung Hanau wird der Verkehr ab dem Autobahnkreuz Olpe-Süd großräumig über die A 4 zum Autobahnkreuz Köln-Ost und von dort weiter über die A 3 über Montabaur und Limburg umgeleitet.

Bereits ab dem Wetzlarer Kreuz wird eine Umleitung gen Süden ausgeschildert. Die Umleitung führt über die A 480 und die B 277 durch das Dillfeld auf die B 49 und ist mit U 46 beschildert. Ab Wetzlar-Ost wird der Verkehr über die Umleitung U 48 über die B 49 Richtung Gießen zur A 485 Anschlussstelle Bergwerkswald geführt. Von dort über das Gießener Südkreuz geht es zurück auf die A 45.

Baustelle soll sicherer werden

Bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Süd bleibt die A 45 aus Richtung Dortmund kommend befahrbar. Spätestens dort muss die A 45 verlassen werden.

Von Wetzlar-Süd kann nicht auf die A 45 Richtung Süden aufgefahren werden. Die Umleitung führt auf die A 45 in Fahrtrichtung Dortmund und von Wetzlar-Ost über die B 49 Richtung Gießen zur Umleitung U 48 zur A 485 Richtung Frankfurt/Hanau.

Während der Arbeiten an der Talbrücke fährt der dortige Verkehr derzeit auf der Richtungsfahrbahn nach Dortmund mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, sodass auf der Richtungsfahrbahn Hanau gearbeitet werden kann. Der Verkehr wird durch eine transportablen Schutzwand voneinander abgetrennt. Aufgrund aktueller Erfahrungen und Vorkommnisse hat Hessen Mobil beschlossen, über die Sicherheitsstandards hinaus ein System mit einer höheren Sicherheitsstufe einzusetzen.

Trotz der Sicherheitssysteme in der Baustelle liegt die Verantwortung für das Fahrverhalten bei den Autofahrern. Daher bittet Hessen Mobil um eine stets den Verkehrs- und Witterungsverhältnissen angepasste Fahrweise. (red)