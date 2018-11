A 45-Raststätte gesperrt: Feuerwehr prüft Amoniak-Lkw 

EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT Feuerwehreinsatz an der Autobahnraststätte Katzenfurt: Nachdem dort am Freitagabend nach Ankunft eines mit Amoniak beladenen Lkw ein seltsamer Geruch in der Luft lag, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr an, um den Ladecontainer auf seine Dichtigkeit zu prüfen.