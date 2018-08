Ab ins Wasser!

Im Freibad „Domblick“ in Wetzlar dürfte es in dieser Woche etwas ruhiger werden: Die Ferien sind vorbei. Viele Menschen müssen wieder arbeiten, die Jüngeren gehen in die Schule. Damit bleibt mehr Platz für alle, die ihren Urlaub auf die Zeit nach den Ferien gelegt haben oder die zum Beispiel schon im Ruhestand sind.

Auch alle anderen sollten einen Besuch im Freibad in dieser Woche aber auf jeden Fall ins Auge fassen. Es wird nach allen Prognosen wieder eine tropisch heiße Woche in Deutschland mit Spitzenwerten von fast 40 Grad am Dienstag und Mittwoch. Da ist das Wasser im Freibad - in Wetzlar liegt die Temperatur meist konstant um 25 Grad - eine willkommene Abkühlung.