Abfahrt Linden wird gesperrt

Gießen Ab Montag, 14. August, erneuert Hessen Mobil die Fahrbahn der Autobahn 485 zwischen dem Gießener Südkreuz und der Anschlussstelle Linden in Fahrtrichtung Marburg.

Die Bauarbeiten werden bis Anfang kommenden Jahres andauern. Die Kosten der Erneuerung belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Die Bundesrepublik finanziert als Baulastträger die gesamten Baukosten.

Während der Bauarbeiten bleiben auf der A 485 jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung erhalten. Der Verkehr wird dabei in einer 3+1-Verkehrsführung am Baufeld vorbeigeführt. Das bedeutet, dass einer der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Marburg auf der Gegenfahrbahn geleitet wird. Die Verkehrsführung variiert dabei je nach Baufortschritt.

Ab Mitte nächster Woche ist an der Anschlussstelle Linden die Abfahrt auf die L 3475 Richtung Linden gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Linden auf die A 485 Richtung Marburg bleibt über ein Provisorium befahrbar. (red)