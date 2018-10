Von Lothar Rühl

Abschaffen oder beibehalten?

Straßenbeiträge Gegner und Politiker diskutieren über Gerechtigkeit

Hüttenberg-Rechtenbach Das Thema Straßenausbaubeiträge kocht in immer mehr Gemeinden hoch. Jetzt haben sich Bürger in Hüttenberg und Schöffengrund zusammengeschlossen, um gemeinsam in einer Podiumsdiskussion den Parteivertretern auf den Zahn zu fühlen.

