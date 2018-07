Abschleppgespann ausgebremst

Gegen 17.30 Uhr war am Freitag ein Gespann von der Bundesstraße 277 kommend am „Aartalgrill“ vorbei in Richtung Altenkirchen unterwegs. Ein blauer 3er BMW zog mit einer Abschleppstange einen roten Opel Corsa hinter sich her. Aus der Einmündung gegenüber der Zufahrt zum Grill zog vor dem Gespann ein dunkler Wagen auf die Landstraße, um ebenfalls in Richtung Altenkirchen zu fahren. Allerdings beschleunigte der Fahrer des schwarzen Honda Civic nicht, sondern fuhr auffallend langsam weiter. Der Fahrer im BMW musste daraufhin stärker abbremsen, so dass der an der Abschleppstange nachgezogene Opel rechts gegen die Leitplanke stieß.

An dem Corsa blieb an der vorderen Stoßstange geringer Sachschaden zurück. Der Honda fuhr in Richtung Altenkirchen davon, ohne dass der Fahrer sich um den Schaden kümmerte. Auffallend an dem Fahrzeug sei die silberfarbene Heckschürze des Hondas gewesen, berichtete der BMW-Fahrer.

Zum Hondafahrer kann der Zeuge lediglich sagen, dass es sich um eine Person mit kurzen Haaren handelte. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Einbiegemanöver und in der Folge den Unfall auf Höhe des „Aartalgrills“ beobachtet? Wer kann sonst Angaben zur Herkunft des schwarzen Civics mit der silberfarbenen Heckschürze machen?

Hinweise an die Polizei in Herborn unter (0 27 72) 4 70 50. (red)