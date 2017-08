Abschluss nach 34 Sitzungen

Leben Arbeitskreis Dorferneuerung

Aßlar-Berghausen In der 34. und letzten Sitzung des Arbeitskreises „Dorferneuerung Berghausen“ wurde am Mittwoch in der Gaststätte der Mehrzweckhalle die Abschlussbroschüre an die Bevölkerung übergeben.

