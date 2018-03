Abwarten und vom Vorrat atmen

NATUR So meistern Tiere und Pflanzen dass Hochwasser

Lahnau/Gießen Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen: Der ach so moderne Mensch scheint auf Hochwasser nicht recht vorbereitet. Und die Natur? Was machen die Fluten mit Pflanzen und Tieren in der Lahnaue?

Copyright © mittelhessen.de 2018