Älteste Wetzlarerin wird 105 Jahre

Glückwünsche Elisabeth Basel feiert im Alloheim mit Familie und Freunden

Wetzlar Elisabeth Basel ist der älteste Mensch in Wetzlar. In der Residenz Alloheim hat sie am Montagvormittag (28. Mai) ihren 105. Geburtstag gefeiert.

