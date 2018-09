Änderung bei der Buslinie 400

Bischoffen Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH informiert, dass aufgrund der Baustelle in Gladenbach auf der Linie 400 (Bischoffen – Gladenbach) ab Dienstag, 11. September, beide Fahrten zur ersten Schulstunde nach Gladenbach zusammengelegt werden. Die Fahrt ab Bischoffen wird bis auf Weiteres nicht mehr nach Gladenbach geführt, sie erhält an der Schule in Niederweidbach dazu einen entsprechenden Umstieg auf die Fahrt nach Gladenbach.