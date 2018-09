Ärger über verirrten Umleitungsverkehr

Baustellen Navigationsgeräte und undeutliche Beschilderung leiten Autofahrer in die Sackgasse

Wetzlar Die Sanierung der B49-Brücken zwischen Wetzlar-Mitte und Garbenheim ist am Wochenende in die zweite Bauphase gegangen. In Garbenheim ist man weiter unzufrieden mit der Umleitungsbeschilderung, viele Verkehrsteilnehmer fahren im Ort in die Sackgasse und drehen um.

