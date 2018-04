Bereits seit 1984 bemühen sich jedes Jahr zahlreiche Mitglieder der Buschenschaft "Club Sonnenschein", die österliche Tradition aufrechtzuerhalten. Das bedeutet für sie viel Arbeit, die dann hoffentlich mit schönem Wetter pünktlich zum Anzünden belohnt wird: "Es gibt Jahre, da haben wir im Schlamm gestanden" erinnert sich Vorstandsmitglied Alisa Menges. Dieses Jahr wird es hoffentlich nicht so weit kommen: "Alles, nur kein Regen", hofft auch der Vorsitzende Andreas Hamestuk. Denn wenn es regnet, wird der Berg aus Schnittgut und Baumstämmen nass und es wird immer schwieriger, das Feuer richtig zum Lodern zu bringen.

Und natürlich wäre auch die Atmosphäre eine andere: "Die Leute kommen her und machen es sich auf der Wiese gemütlich, viele bringen Decken oder Stühle mit und genießen den Abend am Feuer", erinnert sich Laura Find an die vergangenen Jahre. Sie ist ebenfalls im Vorstand aktiv und hat in den letzten Wochen jede freie Minute mit den Vorbereitungen auf dem Parkplatz des Freibades verbracht.

Genau wie Janina Schmidt. Sie hofft, dass am Sonntag viele den Weg zum Osterfeuer nehmen: "1000 könnten es locker werden", schätzt sie. Einige kämen direkt um 19 Uhr, andere erst später, wenn das Osterfeuer bereits entfacht ist. Gegen 20 Uhr soll es angezündet werden.

Damit das gesammelte und angelieferte Holz dann auch möglichst schnell brennt, ist bereits beim Aufbau des Osterfeuers Ordnung angesagt: "Am 25. März haben wir zum ersten Mal Schnittgut entgegengenommen und den Kamin gebaut", erzählt Hamestuk. Mit Kamin meint er einen Hohlraum aus Paletten im Inneren des Haufens, der dafür sorgt, dass dem Feuer ausreichend Sauerstoff zugeführt wird.

Ein großer Teil des Holzes befindet sich momentan allerdings noch neben dem Kamin und wird erst kurz vor Beginn aufgeschichtet. Dafür gibt es einen guten Grund: "Man glaubt es kaum, aber auch beim Osterfeuer müssen zahlreiche Auflagen erfüllt sein", sagt Hamestuk. Zu ihnen zählt unter anderem der Naturschutz: "Wir müssen ausschließen, dass sich Igel oder andere Tiere einnisten und auf diese Weise verbrennen könnten. Die einzige Möglichkeit ist es also, alles zweimal in die Hand zu nehmen."

Das Highlight am Samstag zieht noch mehrere Wochen Arbeit nach sich

Viele Privatleute haben das Angebot der Burschenschaft genutzt und in den vergangenen Wochen ihr Schnittgut auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad abgeladen. Dafür vorgesehen waren die Samstage zwischen 10 und 15.30 Uhr. Doch nicht alle haben sich an die Spielregeln gehalten: "Es gibt immer wieder Leute, die außerhalb dieser Zeiten abladen und dann auch noch Unrat wie lackiertes Holz mitliefern", sagt Leonie Find.

Glücklicherweise war das nur ein ganz kleiner Teil der vielen Anlieferer, die auch aus Wetzlar oder Laufdorf kamen. Die Solmser hingegen hatten einen entscheidenden Vorteil: "Wir sind mit Traktoren von Haus zu Haus gefahren und haben ihr Schnittgut eingesammelt", sagt Alisa Menges.

Klar bringt dieses Angebot an die Bevölkerung Aufwand mit sich, aber mindestens genauso viel Spaß - und das gilt auch für die Wochen, die dem Highlight am Sonntag folgen werden: "So ein Feuer kann schon mal drei Wochen nachglühen", schildert Hamestuk. Die Asche müsse regelmäßig auseinandergezogen werden, damit schließlich möglichst wenig übrigbleibt, "denn den Abtransport der Reste müssen wir selbst bezahlen", weiß Janina Schmidt. Sie und ihre Mitstreiter versüßen sich die Arbeit gern mit Grillen und Geselligkeit rund um die Überreste des Osterfeuers.

Nun aber fiebern sie erst einmal dem kommenden Sonntag entgegen. Andreas, Janina, Alisa, Leonie und Laura werden wohl nicht allzu viel davon mitbekommen, denn während das Osterfeuer in vollem Gange ist, wollen sie und einige weitere Mitglieder der Burschenschaft mit Getränken und Würstchen dafür sorgen, dass sich die Besucher wohlfühlen. Für die Sicherheit sorgt dann - und auch bis zum völligen Erlöschen - die Feuerwehr.

Am Ende sind es fast zwei Monate, die solch ein Osterfeuer in Anspruch nimmt. Das schreckt die jungen Leute aber nicht davor ab, im nächsten Jahr wieder aktiv zu werden. "Dafür müssen wir uns allerdings erst wieder eine entsprechende Genehmigung einholen", sagt Hamestuk.