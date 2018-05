Als die Nazis das Ochsenfest inszenierten

Mit einem Vortrag vor 60 Gästen beim Wetzlarer Geschichtsverein schloss der Historiker Ulrich Mayer die Lücke. Mayer, geboren 1941 in Wetzlar, hatte von 1995 bis 2006 einen Lehrstuhl für Geschichtsdidaktik an der Uni Kassel inne und gehört dem Beirat des Wetzlarer Geschichtsvereins an. Der Historiker konnte auf das umfangreiche Bildarchiv von Manfred Jung (70) aus Waldgirmes zurückgreifen, dessen Großvater Hrch. Konrad Lamm die Aufnahmen vor 85 Jahren gemacht hatte.

Im Jahr der „Machtergreifung“ durch die Nazis fand das Ochsenfest ausnahmsweise nicht im Finsterloh, sondern auf dem deutlich größeren Bachweide-Gelände statt, berichtete Mayer: „Das Ochsenfest wurde von den braunen Machthabern im Sinne ihrer Blut-und-Boden-Ideologie als grandioses Theaterstück – ‚Ende gut, alles gut‘ –‚ inszeniert“, stellte der Referent fest. Traditionelle Volksfestelemente wie Groß- und Kleintierschau, Musikpavillon, mechanische Schiffsschaukel, Musikkapellen (darunter die Marinekapelle Cuxhaven), Sackhüpfen und „Heidelbeerkuchen-Wettessen“ (mit eingebackenem 50-PfennigStück) hätten sich mit dem allumfassenden Machtanspruch der Nazi-Partei verbunden. Neben schwarz-roten Stadtfahnen sind auf den historischen Bildern die Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot, das nassauische Blau-Gelb (Wetzlar gehörte zum Gau Hessen-Nassau) und immer wieder Hakenkreuzfahnen zu sehen.

Die Motivwagen des Festzuges charakterisierte Mayer als „folkloristisch-agrarromantisch“. Eine Gruppe Bäuerinnen aus Hüttenberg in Tracht und mit „Schnatz“ als Kopfbedeckung führten Federvieh und eine „Gänse-Liesel“ mit. Nauborner Bauern zeigten eine auf das frühe Mittelalter zurückgehende „Theutbirg“-Szene, Landleute aus Niedergirmes führten einen „vergoldeten Pflug“ und ein Banner mit der Aufschrift „Deutsche, esst deutsches Gemüse“ mit.

50 000 Fest-Besucher am Sonntag bedeuteten dreifache Einwohnerzahl des damaligen Wetzlars

Das bekannte Volkslied-Motiv „Am Brunnen vor dem Tore“ wurde dargestellt und die Begeisterung für Fliegerei fand einen humoristischen Ausdruck in Gestalt eines Jauchefasses mit Propeller und Tragflächen. Musikkorps von SA und Feuerwehr machten ebenso mit wie eine Dillenburger Reiterabteilung in Vorkriegsuniformen.

Auffällig ist laut Mayer die sehr hohe Besucherzahl: 50 000 Menschen am Festsonntag bedeuteten die dreifache Einwohnerzahl des damaligen Wetzlars. 3000 Kinder hatten samstags ab 11 Uhr und den kompletten Montag schulfrei. Mit einer „Landfunk“-Sendung wurde vom Südwestdeutschen Rundfunk überregional berichtet, der „Wetzlarer Anzeiger“ schwärmte vom die Altstadt illuminierenden grandiosen Feuerwerk, dem vieltausendfachen Bekenntnis zum Wiederaufbau der deutschen Landwirtschaft und zum NS-Staat. Auf einem Prominentenfoto trägt die Hälfte Partei- und SA-Uniform, auch der damalige Fürst von Braunfels ist zu sehen. Prinz Philipp von Hessen brachte als oberster Repräsentant des Staates Preußen eine Eloge auf den „Reichskanzler von Gottes Gnaden Adolf Hitler“ aus.

Ausgeschlossen von dieser geschickt choreografierten Melange aus gleichgeschalteter Volksgemeinschaft und totalitärem Machtanspruch waren rund 300 Nazi-Gegner aus Wetzlar und Umgebung, die in der „Jäcksburg“ zwischen Dom und Rosengärtchen als „Schutzhäftlinge“ weggesperrt waren und von SA-Hilfspolizisten drangsaliert wurden, so Mayer. Im Vorfeld des Ochsenfestes hatten die Nazis „durch die übliche Mischung aus Verlockung, Vereinnahmung, Intrigen und Drohungen“ die bis 1932 nach der SPD im Kreis Wetzlar zweitstärkste „Christlich-nationale Bauern- und Landvolk-Partei“ marginalisiert, berichtete der Referent.

Ideologisch habe es zwischen Konservativen und Völkischen viele Gemeinsamkeiten gegeben. Die vom „Landbund“ vor 1933 veranstalteten „Bauerntage“ wertete Mayer als „regelmäßige oppositionelle Kundgebungen gegen den Weimarer Staat“. Sozialdemokratische Funktionsträger der ungeliebten Republik seien in bäuerlichen Kreisen als „Geringe“ verachtet worden, weil sie es ohne eigenen Landbesitz „zu etwas gebracht“ hatten.

Den Ängsten der Landwirte vor sozialem Abstieg begegnete die NSDAP laut dem Historiker mit der Forderung nach einem „neuen Bauernrecht“. „Nicht alles hat sich nach dem Preis zu richten!“, lautete die Parole. Sprachlich wurden Landwirte als „Reichsnährstand“ und als „Neuadel aus Blut und Boden“ aufgewertet. Das antisemitisch grundierte „Reichserbhofgesetz“ vom 29. September 1933 untersagte die Realteilung und verbot „volksfremden Elementen“ den Landerwerb. Der von Hitler im Frühsommer 1933 zum „Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft“ ernannte SS-Obergruppenführer Walter Darré war Hauptredner der Großveranstaltung am 16. Juli in Wetzlar.