Alte Vorfahrt, neue Fahrbahn

Grund sind umfangreiche Bauarbeiten, für die vorübergehend die „alte“ Regelung wiederhergestellt wurde. Ab Dienstag, 24. April, werden die Fahrbahndecken in der Bergstraße und der Frankfurter Straße im Bereich zwischen der Kreuzung mit der Friedenstraße und dem Abzweig zur Robert-Koch-Weg an Finanzamt und Polizeistation erneuert.

Das hat zur Folge, dass in drei Bauabschnitten der Verkehr jeweils in beiden Richtungen nur einspurig an den Baufeldern vorbeigeführt werden muss. Zeitweise wird auch die Einfahrt der nördlichen Friedenstraße am Hotel Michel in die Bergstraße gesperrt. Wenn die Arbeiten den Kurvenbereich erreichen, muss der vom Philosophenweg kommende Verkehr am Frankfurter Eck in Richtung Goldfischteich über die Friedenstraße beziehungsweise die Brühlsbachstraße umgeleitet werden.

Busverkehr hat Vorrang

Priorität bei den Planungen für die Abwicklung der Bauarbeiten und der nötigen Verkehrsänderungen war es laut Stadt, den Busverkehr so gering wie möglich zu beeinträchtigen. Deshalb wird dafür gesorgt, dass während der gesamten Bauarbeiten, die voraussichtlich bis zum letzten Schultag am 22. Juni dauern, stets mindestens eine Fahrspur nutzbar ist – darum auch die derzeitige Änderung an den die Bergstraße hinaufführenden Fahrstreifen. Sie sind jetzt – wie früher – wieder durchgehend. Nach den Arbeiten soll wieder eine Spur für den einbiegenden Verkehr bereitstehen.

Die Ampel an der Kreuzung Friedenstraße/Bergstraße wird zudem ausgeschaltet, da die Fahrspuren verschwenkt werden. Fußgänger können jedoch eine eigens installierte Baustellenampel nutzen. (mgl/red)