Am Donnerstag kommt der Sperrmüll

Das sorgte bei einigen Bürgern für Fragen. Bürgermeister Horst Röhrig erklärte auf unsere Anfrage, dass die Gegenstände nur deshalb dort gelagert waren, weil sie durch den Sperrmüll abgeholt werden sollten. Termin für die Abfuhr ist am Donnerstag (5. Oktober).

Die Flüchtlinge, die seit dem 29. Dezember 2015 in der Unterkunft lebten, haben mittlerweile neue Wohnungen oder Unterkünfte. Die Container werden nicht mehr benötigt. Der Mietvertrag läuft Ende Dezember aus und der Kreis Gießen gibt das Gelände an die Gemeinde zurück und baut die Container so bald wie möglich, spätestens bis zum Frühjahr, ab. Dann dient das Gelände wieder als Bolzplatz. (jeb/vk/Foto: Köhler)