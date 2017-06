Von Steffen Gross

Angeklagte will ihr Schweigen brechen

Babymord 23-Jährige nimmt Angebot für ein Gespräch mit der psychiatrischen Gutachterin an

Schöffengrund/Limburg Mehr als ein Jahr lang hat sie geschwiegen, an diesem Dienstag will die wegen Mordes an ihrem Neugeborenen angeklagte 23-Jährige sprechen. Nicht mit den Richtern oder dem Staatsanwalt, sondern mit der psychiatrischen Gutachterin.

Copyright © mittelhessen.de 2017