Anlieferung soll kostenfrei bleiben

Abfall Debatte über Privatisierung der Kompostierungsanlage, die reine Annahmestelle wird

Wetzlar Tonnenweise bringen Wetzlars Gartenbesitzer alljährlich ihren Grünschnitt kostenlos in die städtische Kompostierungsanlage in Dalheim. Die Anlage wird nun umbenannt in Annahmestelle für Gartenabfälle. Ob sie darüber hinaus privatisiert werden soll, wird geprüft.

Copyright © mittelhessen.de 2018