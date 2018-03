Anlieger wollen „gerechte“ Lösung

Straße Bewohner überreichen Unterschriften / Ausschuss empfiehlt wiederkehrende Beiträge

Hüttenberg Die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge ist derzeit in Hüttenberg Thema. Anwohner der Gießener- und Ostendstraße befürchten hohe Gebührenbescheide und haben sich mit einem Brief an Bürgermeister und Gemeindevertreter gewandt.

