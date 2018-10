Anschlussstelle Ehringshausen gesperrt

Der Verkehr auf der A 45 ist von diesen Arbeiten nicht beeinträchtigt. Die Sperrung der Anschlussstelle wird am Freitag gegen 22 Uhr eingerichtet und soll voraussichtlich zum Ende des zweiten Novemberwochenendes wieder aufgehoben werden.

Während dieser Sperrung wird der Verkehr, der auf die A 45 auffahren möchte, über die B 277 durch Ehringshausen, Katzenfurt und Sinn bis zur Anschlussstelle Herborn-Süd umgeleitet (U13).

Verkehr, der in Richtung Hanau/Aschaffenburg an der Anschlussstelle Ehringshausen abfahren möchte, fährt bereits in Herborn-Süd ab und folgt über die B 277 über Sinn und Katzenfurt Richtung Ehringshausen (U42).

Verdrückungen in Kurvenbereichen

Wer in Fahrtrichtung Dortmund an der Anschlussstelle Ehringshausen abfahren möchte, fährt bereits am Wetzlarer Kreuz von der A 45 ab und über A 480 und B 277 über Aßlar in Richtung Ehringshausen (U11).

Durch die Bauarbeiten wird die Fahrbahn der L 3052 zwischen Ehringshausen und Kölschhausen im Bereich der Anschlussstelle eingeengt, der Verkehr wird mit Baustellenampeln geregelt. Der Pendlerparkplatz an der L 3052 bleibt erreichbar.

Die Fahrbahnen der Ein- und Ausfahrten an der Anschlussstelle Ehringshausen sind durch starke Verdrückungen in den Kurvenbereichen, stellenweise Netzrisse sowie Abplatzungen stark beschädigt. Daher wird die Asphaltoberfläche erneuert. Bereiche mit tiefergehenden Schadstellen werden grundhaft saniert. Dies betrifft insbesondere den Bereich zwischen Autobahnmeisterei und Einmündung zur L 3052. Die Sanierung kostet rund 600 000 Euro, es zahlt der Bund. (red)