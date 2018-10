Von Siegbert Bender

Atemlose 120 Minuten

THEATER Bonbadener Freilichtbühne zeigt „Zu früh getraut“

Braunfels-Bonbaden Zwei atemlose Stunden geht es turbulent zu in der Komödie „Zu früh getraut“ in der Bonbadener Mehrzweckhalle. Acht Darsteller der Freilichtbühne zeigen in ihrer Herbstaufführung das Bühnenstück von Klaus Mitschke unter der Regie von Felix Waidhas.

Copyright © mittelhessen.de 2018