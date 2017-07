Von Manuela Jung

Attraktiver Standort für Betriebe

Bauen Stadtverordnete sprechen sich für Gewerbegebiet an der B 49 in Tiefenbach aus

Braunfels-Tiefenbach Wenn es ein neues Gewerbegebiet in Braunfels geben soll, dann in Tiefenbach – in ihrer jüngsten Sitzung haben die Stadtverordneten darüber diskutiert und sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Ausweisung im zweitgrößten Stadtteil weiter zu verfolgen.

