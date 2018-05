Auch Frauen haben am Vatertag ihren Spaß

Seit einigen Jahren gibt es die Aktion „Baggern am Vatertag“ an Christi Himmelfahrt am See – und immer ist die Warteschlange lang. „In den ersten Jahren kamen vor allem Opas mit ihren Enkeln“, erinnert sich Bauunternehmer Frank Kinzenbach (Foto), der mit seinen Kollegen Frank Meister aus Dalheim und Peter Haupt aus Rechtenbach am Donnerstag insgesamt fünf Bagger am See aufgefahren hatte. Mittlerweile wollen nicht mehr nur Männer auf dem „Chefsessel“ der Baumaschinen Platz nehmen. Das Baggern habe ihr Spaß gemacht, sagt Carina Plitsch danach. Aber einen Bagger, nein, den kauft sie sich nicht. (pre/Foto: Reeber)