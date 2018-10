Auch Grüger (SPD) zieht in den Landtag ein

Dann verkündete der Landeswahlleiter das vorläufige Endergebnis. Demnach holt die SPD mit Ausgleichsmandaten insgesamt 29 Sitze in dem Parlament in Wiesbaden. Grüger, auf Platz 21 der SPD-Landesliste, rutschte – wegen der SPD-Direktmandate nach hinten – kam aber als 28. SPD-Abgeordneter dennoch in den Landtag. Er ist der einzige heimische Sozialdemokrat in dem Parlament.

Aus dem Lahn-Dill-Kreis sind außerdem in Wiesbaden vertreten: die beiden erstmals direkt gewählten Abgeordneten Frank Steinraths (Wetzlar, CDU) und Jörg Michael Müller (Merkenbach, CDU) sowie über die Landeslisten ihrer Parteien Priska Hinz (Herborn, Grüne), Matthias Büger (Wetzlar, FDP) und Hermann Schaus (Wetzlar, Linke) – also insgesamt sechs Abgeordnete. Außerdem wurde die Geschäftsführerin der Grünen im Lahn-Dill-Kreis in den Landtag gewählt: Katrin Schleenbecker aus Heuchelheim im Nachbarkreis Gießen.