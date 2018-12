Auch im Alter darf man noch träumen

Autor Jan Steinbach hat hier ein schönes Weihnachtsbuch zum Wohlfühlen vorgelegt.

Seit fünf Jahren ist die 65-jährige Luise, die am Stadtrand von Frankfurt lebt, bereits Witwe. Wie jedes Jahr soll sie Weihnachten wieder bei ihrem Sohn und dessen Familie verbringen. Doch dieses Mal bricht Luise aus und erfüllt sich einen langgehegten Wunsch. Vor Jahen hatten sie und ihr verstorbener Mann Hubert sich nämlich das Versprechen gegeben, einmal das Weihnachtsfest in Lübeck zu verbringen. Doch immer kam etwas dazwischen. Nun reist die Hobbybäckerin Luise – zum Entsetzen ihrer Familie – allein in die Marzipanstadt.

Dort lernt sie dann den ebenfalls verwitweten Marzipanbäcker Ludwig kennen, dessen Café geschlossen werden soll. Bald muss Luise eine folgenschwere Entscheidung treffen. Soll sie ihrem Herzen folgen oder auf ihre Ängste hören?

Der Zauber der Hansestadt Lübeck mit ihren kleinen Gassen und den Weihnachtsmärkten wird in diesem Buch sehr anschaulich beschrieben. Wer selbst gerne backt, kann Luises Rezepte gleich ausprobieren. Diese gibt es am Schluss des schönen Buches.

Jan Steinbach, „Das Café der kleinen Kostbarkeiten“, Rütten & Loening, 234 Seiten, 12 Euro, ISBN 978-3-352.00919-8.