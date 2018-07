Audi übersehen

Gegen 14.25 Uhr wollte die 30-jährige Fahrerin eines Audi A 3 am Montag von der Landstraße nach links in Richtung Hochelheim abbiegen. Sie musste aufgrund des Gegenverkehrs stoppen. Der Fahrer eines Suzuki SUV dahinter erkannte das zu spät und prallte in das Heck des Audis. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi über die Gegenfahrspur in die Leitplanke. Der 34-jährige Unfallfahrer und die Frau klagten an der Unfallstelle über Rücken- und Nackenschmerzen. Sie wurden ambulant im Wetzlarer Krankenhaus behandelt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 21 000 Euro. (red)