Von Martin Lugauer

Auf den Spuren von VIPs und Stars

ZEITUNGSAKTION 60 Leserinnen und Leser schauen hinter die Kulissen der Rittal-Arena

WETZLAR Unterhaltsam wie ein Comedyabend, informativ wie eine Messe und so lang wie ein Heimspiel der HSG Wetzlar - so verlief der Auftakt der Aktion "WNZ öffnet Türen" am Mittwochnachmittag in der Rittal-Arena. 60 Leserinnen und Leser waren dabei.

