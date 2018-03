Auf die Geburt Christi hinweisen

GLAUBE 3700 Menschen besuchen die Krippenausstellung in der Unteren Stadtkirche

Wetzlar„In dulci jubilo!“ – „Nun singet und seid froh!“ erklang es in der überfüllten Unteren Stadtkirche am Wetzlarer Schillerplatz. Mit einem hochkarätigen Konzert des Frankfurter Kammerchores ist am Sonntag die Aktion „Kirche draußen im Advent“ zu Ende gegangen.

