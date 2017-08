Von Jenny Berns

Auf zwei Rädern die Welt verbessern

Herborn/Hüttenberg Die Fahrt auf abgelegenen Schotterpisten in Namibia hat Sören Dörr stark beeindruckt, aber lange nicht so, wie die Begegnungen mit den Kindern, die oftmals Aids-Waisen sind. Am Samstag berichtet er in der Chrischona-Gemeinde Hüttenberg über seine Tour.

