Von Steffen Gross

Aus dem Stadthaus werden die Domhöfe

Bau Stadt und Investor stellen erstmals Konzept mit Kino, Parkhaus in der Goethestraße und Kita-Umzug vor

Wetzlar Erstmals haben Stadt und Investor am Dienstag ihr Konzept für den Stadthausneubau mit Kino, Parkhaus in der Goethestraße und Kita-Umzug in die Turmstraße öffentlich vorgestellt. Der Abriss des Stadthauses wird sich voraussichtlich um ein Jahr bis Anfang 2020 verzögern.

Copyright © mittelhessen.de 2018