Aus platt gedrücktem Auto ausgestiegen

Um 16.40 Uhr war die Feuerwehr wegen eines schweren Unfalls in der sogenannten Mercedes-Kurve der L 3451 zwischen Wetzlar und Münchholzhausen alarmiert worden. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein schrecklicher Anblick.

Drei Autos waren in den Unfall verwickelt, neben einem VW Beetle und einem Mazda ein VW Golf, der auf dem Dach lag. Das Dach war bis weit unterhalb der Kopfstütze eingedrückt. Die Feuerwehrleute konnten den Fahrer nicht sehen, aber mit ihm reden. "Er sagte, es sei alles okay, er würde sich abstützen", berichtete Stadtbrandinspektor Erwin Strunk.

Bergung gestaltet sich kompliziert

Die Bergung gestaltete sich kompliziert, der Golf musste zunächst wieder auf die Räder gedreht werden, dann wurde die Tür mit einem Spreizer geöffnet. Es grenzte an ein Wunder: Der Fahrer stieg selbstständig aus, er kam mit lediglich leichten Verletzungen davon. Wie die Fahrer der beiden anderen Wagen wurde er vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Über die genaue Unfallursache ist noch nichts bekannt. Offenbar war der aus Dutenhofen kommende VW Beetle in der Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Mazda und dem Golf kollidiert. Ein viertes, hinterherfahrendes Auto wurde durch umherfliegende Teile beschädigt. Die Autos werden gerade geborgen, die Sperrung dauert an.

Der Verkehr staut sich in Richtung Wetzlar bis zum Leica-Kreisel. (gro/hog)