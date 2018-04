Auseinandersetzung mit Messer – zwei Verletzte

Sie erlitten Schnittverletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. In Streit geraten waren zwei 23 Jahre alte Männer aus Wetzlar und Aßlar. Dabei habe wahrscheinlich einer ein Messer gezogen, berichtete ein Polizeisprecher. Als von Zeugen gegen 19.30 Uhr herbeigerufene Polizisten eintrafen, konnten sie nur einen Verletzten vorfinden. Vom zweiten fehlte jede Spur. Da die Gefahr bestand, dass der andere Kontrahent schwer verletzt sein könnte, wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen, ein Hundeführer aus Marburg und ein Polizeihubschrauber an den Tatort beordert. Die intensive Suche wurde jedoch nach über einer Stunde erfolglos eingestellt. Aufgrund eines Hinweises gelang es der Polizei allerdings wenig später, den flüchtigen Verletzten aufzufinden. Er war in der Dill-Klinik in Dillenburg aufgetaucht, um dort seine Verletzungen behandeln zu lassen.

Die Hintergründe der Tat liegen bislang im Dunklen, sagte ein Polizeisprecher. (he)