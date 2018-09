Ausgezeichnete "Sangesfreunde"

WETTBEWERB Chor aus Oberkleen nimmt an Brahms-Chorfestival teil

LANGGÖNS-OBERKLEEN Der Chor der "Sangesfreunde Kleebachtal" Oberkleen hat am 9. Johannes-Brahms-Chorfestival teilgenommen und den ersten Platz in seiner Kategorie erreicht. Der internationale Wettbewerb fand in Werningerode im Harz statt.

