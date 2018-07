Auto kracht gegen eine Hauswand

Die Aßlarerin, die mit ihrem Citroën C4 auf der Moritz-Hensoldt-Straße in Wetzlar unterwegs war, war an der Kreuzung mit der Seibertstraße nach links in die Sophienstraße abgebogen. Wegen der Nässe – es hatte erstmals seit Wochen geregnet – hafteten die Reifen nicht ausreichend auf der Straße. Das Auto, das für die Fahrbahnverhältnisse nach Einschätzung der Polizei etwas zu schnell unterwegs war, schlitterte nach rechts, beschädigte einen Absperrpoller und krachte gegen die Ecke des Hauses Sophienstraße 1. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Das Auto ist nach ersten Erkenntnissen der Beamten nicht mehr zu reparieren. Den Schaden bezifferten sie auf alles in allem rund 10 000 Euro. (he)