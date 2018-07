Autos verbrennen in Werkstatthalle

Wetzlar Zwei Autos sind am Samstagmittag in einer Werkstatthalle in der Braunfelser Straße in Wetzlar verbrannt. Eines davon war nach Auskunft der Polizei bei Arbeiten in Brand geraten und hatte ein zweites ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus der Kernstadt, Steindorf, Hermannstein und Büblingshausen waren unter Leitung von Torsten Kraft mit 46 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Werkstatthalle verhindern. Auch zwei Rettungswagen waren an die Brandstelle beordert worden. Ein Mitarbeiter der Werkstatt hatte leichte Verletzungen am Arm erlitten, die ambulant behandelt werden konnten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (he/ Foto: Feuerwehr)