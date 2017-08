Autounfall an Bahnübergang: Mann aus Sinn stirbt

Wie die Polizei in Gießen weiter mitteilte, prallte er am Samstagabend auf der Bundesstraße 455 mit seinem Wagen frontal in das Fahrzeug eines 35-jährigen Mannes. Der 61-jährige Sinner starb an der Unfallstelle, der andere Fahrer wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall am Bahnübergang zwischen Berstadt und Ober-Widdersheim kam, war unklar. (dpa)

Anzeige