B 49 ist in der Nacht auf Mittwoch gesperrt

Nach Angaben von Hessen Mobil werden auf Höhe der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und bei Garbenheim Mittelstreifenüberfahrten zwischen den beiden Fahrbahnen der B 49 hergestellt. Über diese Überfahrten wird der Verkehr während der weiteren Bauarbeiten an den beiden Brücken geleitet.

Um die Überfahrt bei Wetzlar-Mitte herzustellen, müssen im Mittelstreifen verankerte Betonelemente ausgebaut werden. Dafür muss die Bundesstraße in Fahrtrichtung Gießen zwischen Wetzlar-Mitte und der Anschlussstelle Garbenheim Dienstagabend ab etwa 22 Uhr bis gegen 4.30 Uhr voll gesperrt werden. Gesperrt ist dadurch auch die Auffahrt auf die B 49 an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte in Fahrtrichtung Gießen.

Auffahrt Mitte bleibt weiterhin zu

Der Verkehr der B 49 in Fahrtrichtung Gießen fährt in der Nacht bei Wetzlar-Mitte von der B 49 ab, wird über die L 3020 zur Anschlussstelle Garbenheim umgeleitet und kann dort wieder auf die auffahren – die Umleitung ist mit U4 ausgeschildert. Der Verkehr auf der B 49 in Fahrtrichtung Wetzlar ist von dieser Sperrung nicht beeinträchtigt.

Auch nach dieser Sperrung muss die Auffahrt auf die B 49 in Fahrtrichtung Gießen in Wetzlar-Mitte gesperrt bleiben, bis die Mittelstreifenüberfahrt fertig hergestellt ist. Die Sperrung dieser Auffahrt bleibt bis voraussichtlich zum 3. September bestehen. Bis dahin wird der Verkehr ebenfalls über die U4 zur Anschlussstelle Garbenheim umgeleitet.

Mitte September fließt der Verkehr wieder

Sobald die Baustellenverkehrsführung vollständig eingerichtet ist, kann der Schaden an der Hangbrücke saniert werden. Dabei werden zunächst die Betonschäden unterhalb der defekten Übergangskonstruktion saniert und anschließend eine neue Übergangskonstruktion eingebaut.

Im Laufe der zweiten Septemberhälfte sollen die defekten Brückenelemente fertig saniert und die Verkehrssicherung vollständig abgeräumt sein, sodass dann wieder in beide Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. (red)