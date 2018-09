B 49 zwischen Wetzlar-Mitte und Garbenheim dicht

Wetzlar Für die Instandsetzung der beiden beschädigten Brücken zwischen Wetzlar-Mitte und Garbenheim wird an diesem Wochenende – ab Freitagabend, 23 Uhr, bis maximal Montagfrüh um 4.30 Uhr – wie angekündigt die B 49 in diesem Bereich in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, um die Verkehrssicherung für die nächste Bauphase einzurichten.