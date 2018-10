B 49: Drittes Stau-Wochenende bricht an

Für die nächste Phase der B/49-Brückeninstandsetzung zwischen Garbenheim und Wetzlar-Mitte in Fahrtrichtung Limburg steht am 27./28. Oktober der Umbau der Baustellenverkehrsführung an. Während des Umbaus, bei dem unter anderem zwei Kilometer Stahlgleitwand versetzt werden müssen, ist es laut Hessen Mobil erneut erforderlich, die B 49 zwischen Wetzlar-Mitte und Wetzlar-Ost (A 45) in beiden Fahrtrichtungen voll zu sperren. Die Sperrung gilt von Samstagabend ab zirka 20 Uhr bis Sonntag um etwa 16 Uhr. In dieser Zeit wird der Verkehr umgeleitet:

Verkehrsteilnehmer von Limburg nach Gießen/A 45 werden ab der B 49-Anschlussstelle Dalheim über die B 277, die A 480 und die A 45 über das Wetzlarer Dillfeld, das Wetzlarer Kreuz und die Wetzlar-Ost umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer von Gießen nach Wetzlar/Limburg werden bei Wetzlar-Ost über die A 45 umgeleitet. Da momentan an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost die Auffahrt von der B 49 auf die A 45 in Fahrtrichtung Dortmund aufgrund des Neubaus der Talbrücke Dorlar gesperrt ist, wird der Verkehr von der B 49 aus Richtung Gießen kommend zunächst auf die A 45 in Fahrtrichtung Hanau geleitet und kann an der Anschlussstelle Gießen-Lützellinden zurück auf die A 45 in Richtung Dortmund fahren. In Richtung B 49 Fahrtrichtung Limburg führt die Umleitung dann weiter über das Wetzlarer Kreuz und das Dillfeld (A 480 und B 277) zurück zur B 49. Die Umleitung ist mit „U 4“ und dem Zusatz „Wetzlar“ und „B 49 Limburg“ beschildert.

Aus Richtung Gießen/Kassel kommend in Fahrtrichtung B 49 Limburg wird bereits auf der A 485 auf diese Sperrung der B 49 hingewiesen und der Verkehr über das Gießener Südkreuz zur A 45 und von dort auf die zuvor geschilderte Umleitungsstrecke über das Wetzlarer Kreuz geleitet.

An der Anschlussstelle Wetzlar-Ost der A 45 sind sowohl die Abfahrt aus Richtung Hanau als auch die Abfahrt aus Richtung Dortmund auf die B 49 in Fahrtrichtung Wetzlar/Limburg gesperrt. Auch hier führt die Umleitung über das Wetzlarer Kreuz und dann weiter über das Dillfeld (A 480 und B 277) zur B 49.

Für Autofahrer direkt auf dem Weg nach Wetzlar und Garbenheim ist die B 49 aus Richtung Limburg kommend bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte befahrbar. Auch der Bereich der Glöelstraße und der Bahnhof sind darüber erreichbar. Aufgrund der Sperrung der Landesstraße 3020 durch die Bauarbeiten an der A 45-Talbrücke Dorlar ist es jedoch nicht möglich, über Garbenheim nach Dutenhofen oder Lahnau zu gelangen. Aufgrund der Gesamtverkehrssituation rund um Wetzlar werden Autofahrer dringend gebeten, den Umleitungsbeschilderungen zu folgen.

Zwei neue Sperrungen ab Sonntagabend

Im Anschluss an den Umbau der Baustellenverkehrsführung wird der Verkehr auf der B 49 im Baustellenbereich mit einer sogenannten 2+0-Verkehrsführung auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Limburg geführt. Das heißt, der Verkehr in Richtung Gießen wird auf die Gegenfahrbahn verschwenkt. Somit steht in beide Fahrtrichtungen abermals jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung, durch eine Schutzwand voneinander getrennt.

Mit dieser neuen Verkehrsführung verbunden sind ab Sonntagabend folgende zwei Sperrungen:

An der B 49-Anschlussstelle Garbenheim ist in Fahrtrichtung Gießen die Abfahrt Garbenheim gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und dann weiter über die L 3020 umgeleitet.

An der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte ist weiterhin die Auffahrt auf die B 49 in Richtung Gießen gesperrt. Der Verkehr wird über die L 3020 zur Anschlussstelle Garbenheim umgeleitet und kann dort auf die B 49 nach Gießen auffahren.

Die Sperrung der Auffahrt auf die B 49 in Fahrtrichtung Limburg an der Anschlussstelle Garbenheim ist ab Sonntagabend wieder offen. Ebenfalls offen ist dann die Abfahrt Wetzlar-Mitte von der B 49 aus Richtung Gießen kommend.

Für die abschließende Bauphase, währen der Schäden auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Gießen repariert werden, sind zwei Wochen Bauzeit eingeplant, sodass die Arbeiten voraussichtlich Mitte November abgeschlossen sind. (gro)