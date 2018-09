B 49 wird ein Wochenende voll gesperrt

Verkehr Brückensanierung geht in eine neue Phase / Arbeiten verzögern sich bis Mitte Oktober

Wetzlar Die Arbeiten in Fahrtrichtung Gießen sind abschlossen, die Instandsetzung der B 49-Brücken zwischen Wetzlar-Mitte und Garbenheim wechselt in eine neue Bauphase. Zur Vollsperrung kommt es deshalb am nächsten Wochenende.

