BMW und Mercedes krachen zusammen

Laut ersten Polizeiangaben soll ein 33-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem 3er BMW in Richtung Wetzlar unterwegs gewesen sein und auf Höhe der Abfahrt Oberbiel in der Senke die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er fuhr in den Gegenverkehr und prallte frontal in die Mercedes B-Klasse eines 44-Jährigen, der zwei Mitfahrer dabei hatte. Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß schwer, die drei Insassen des Mercedes leicht verletzt. Vier Rettungsfahrzeuge waren im Einsatz. Während der Bergungsarbeiten war die B 49 zwischen Dalheim und Oberbiel komplett gesperrt.

Der Verkehr staute sich in Richtung Weilburg bis in die Wetzlarer Innenstadt. Gegen 17.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mindestens 40 000 Euro. (lr/kel)