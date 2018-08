Von Dirk Wingender

Bäume müssen weg: B 49 dicht

Verkehr Stämme drohen auf die Straße zu stürzen / Vollsperrung am Wochenende

Wetzlar Die B 49 ist am Wochenende bei Wetzlar in beiden Richtungen dicht: Am Steilhang oberhalb der Taubensteinbrücke müssen rund 300 Bäume gefällt werden. Sie sind in so schlechtem Zustand, dass sie auf die Straße stürzen könnten.

Copyright © mittelhessen.de 2018