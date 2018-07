Bahn erfasst Mensch

Die Bundespolizei berichtete in einer ersten Meldung, dass sich das Unglück an einem Bahnübergang in der Feldgemarkung ereignet hat, an dem ein Wirtschaftsweg über die Gleise führt.

Auf der Strecke verkehren derzeit keine Züge. Nach Auskunft der Bundespolizei sollte die Sperrung noch mindestens bis 8 Uhr andauern. (he)