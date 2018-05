Bahn frei über der Autobahn

Bereits während des Pressetermins zu dem die Straßenbaubehörde Hessen Mobil am Dienstag eingeladen hatte, wurde die orangefarbene Straßenmarkierung vom Asphalt gekratzt. „Vor fast genau einem Jahr haben wir genau hier mit den Abbrucharbeiten begonnen“, erklärte Eugen Reichwein, Regionaler Bevollmächtigter für Westhessen, am Fuße der neuen Brücke auf Hüttenberg Seite.

Den 24. April, wie er auf dem Baustellenschild steht, habe man nicht ganz halten können, aber fast. „Das ist insofern beachtenswert, da wir hier ja nicht in der Fabrik stehen, sondern unter anderem auf das Wetter angewiesen sind“, erklärte Reichwein.

Fahrbahnmarkierung ist noch ganz frisch / Schutzplanken wurden am Samstag montiert

Entsprechend kurzfristig erfolgte daher auch am Freitag die Einladung zur offiziellen Freigabe der Brücke über die die Landesstraße 3054 führt. „Am Freitag konnten wir erst sagen, dass wir bis heute fertig werden“, berichtet Reichwein. Am Samstag habe man die frisch eingetroffenen Schutzplanken montiert. „Die Fahrbahnmarkierung ist so frisch, die riecht ja noch.“

Hüttenberg Bürgermeister Christof Heller (CDU) war gleich mit dem Fahrrad aus dem Rathaus gekommen, um den neu angelegten Rad- und Gehweg, der über die Autobahn führt, zu testen. „Ich will mich hier nochmal ganz ausdrücklich bedanken, dass der Radweg gebaut werden konnte, denn der Weg über die alte Brücke war für Radfahrer ja fast lebensgefährlich“, sagte Heller, der anschließend die Gelegenheit nutzte um auf die Gießener Brückenseite zu fahren.

Für den neuen Radweg wurde die Landesstraße zwischen den Einmündungen der Autobahnanschlussstelle in nördlicher Richtung verbreitert. „Allein dafür wurden gut 20 000 Kubikmeter Erde bewegt“, berichtet Marco Gräb, Dezernatsleiter bei Hessen Mobil. Die Verbreiterung sei auch ein Grund gewesen, warum man seitlich von der alten Brücke Hecken und Büsche habe roden müssen. Zuvor sei die dort ansässige Haselmaus umgesiedelt worden, berichtete Gräb.

Der neue Radweg über die Brücke sei ein wichtiger Lückenschluss im bestehenden Radwegenetz. Einziger Wermutstropfen: der finale Anschluss – bei Lützellinden fehlen noch 200 Meter die gemeinsam mit der Stadt Gießen gebaut werden – an das Radwegenetz stehen noch aus. Die Kosten dafür werden laut Hessen Mobil voraussichtlich 65 000 Euro betragen und von der Stadt Gießen finanziert. Ab Ende Mai sollen Radfahrer dann freie Fahrt bis nach Gießen haben. An dem neuen Radweg finden in den nächsten Tagen noch Restarbeiten statt. Unter anderem muss noch das Geländer montiert werden.

Deutlich angenehmer dürfte der Weg über die Brücke und auch an den Anschlussstellen zur A 45 jetzt auch wieder für Autofahrer werden. Denn die sind nach dem Abschluss der Brückenbauarbeiten ebenfalls wieder für den Verkehr freigegeben.



Die Kosten im Überblick

Rund 5,8 Millionen Euro hat der Ersatzneubau der Brücke gekostet. Parallel zur Landesstraße wurde ein Geh- und Radweg angebaut. Der Kostenanteil in Höhe von rund 1,57 Millionen Euro für den Radweg im Zuge der Landesstraße wird vom Land Hessen finanziert und ist in den Gesamtkosten von 5,8 Millionen Euro enthalten. 65 000 Euro für den fehlenden Lückenschluss an das Radnetz übernimmt die Stadt Gießen. (kel)