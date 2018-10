Von Christian Lademann

Ballermann trifft auf Oktoberfest

Feiern Partysängerin Mia Julia macht Festzelt zum "Gaudikessel"

Wetzlar Obwohl mit "Du bist der geilste Ort der Welt" am Dienstagabend rund 1800 Partygänger lautstark und eindeutig Mallorca und der Playa de Palma gehuldigt haben, war an diesen Tag sicherlich auch das Oktoberfest am Dutenhofener See gemeint. Das Festzelt verwandelte sich beim Auftritt von Partysängerin Mia Julia ("Mallorca da bin ich daheim") sowie der österreichischen Partycombo "Die Draufgänger" zu einem aufgeheizten wie proppenvollen Ballermann- und Wiesn-Gaudi-Kessel.

