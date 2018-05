Barock am Ring

MUSIK 500 Zuhörer erleben Leistungskurs-Konzerte der Goetheschule

Wetzlar „Barock am Ring“ – das war das Motto der Konzerte der Musik-Leistungskurse der Wetzlarer Goetheschule. Das Wortspiel ließ schon erahnen, was die über 500 Gäste an zwei Abenden im Bürgersaal in Büblingshausen erwartete.

Copyright © mittelhessen.de 2018