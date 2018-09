Bau, Stau, Gau: Was war da los?

Wetzlar am Montagnachmittag: Lastwagen stauen sich aus Richtung Garbenheim stadteinwärts und stehen mitten im Kreisverkehr vor der Arena. Stillstand auch in Hermannstein mit Auswirkungen bis nach Aßlar. In sozialen Netzwerken entlädt sich der Ärger von Betroffenen. Kritik an den Planungen wird laut, dabei geht es um die Fahrbahnsanierung in der Altenberger Straße zwischen Dillbrücke und Bahnübergang unter Vollsperrung zeitgleich zu den Bauarbeiten auf der B 49.

Ursachenforschung in der Stadtverwaltung: Natürlich gebe es im Vorfeld Abstimmungen zwischen Stadt, der Landes-Straßenbaubehörde Hessen-Mobil und der enwag als ebenfalls beteiligtem Versorgungsunternehmen, heißt es aus dem Rathaus. Dass es zum Verkehrschaos kam, habe an „verschiedenen aufeinandertreffenden Bauarbeiten“ gelegen, aber auch an der Missachtung von Umleitungsempfehlungen und Fehlern bei der Beschilderung auf der B 49 durch Hessen-Mobil. Am Montagnachmittag kam schließlich ein Unfall mitten auf dem Gloelknoten hinzu.

Der Reihe nach: Plangemäß war die Altenberger Straße am vergangenen Samstag gesperrt worden. Dort soll in zwei Bauabschnitten bis zum 9. November die kaputte Fahrbahn erneuert werden, die enwag tauscht außerdem alte Grauguss-Gasleitungen aus. Als Umleitungsstrecke ist die B 49 vorgesehen.

Missverstandene Beschilderung an der B 49: Viele suchten einen Weg durch die Innenstadt

Schon am Samstag kam es in der Stadt allerdings zu so erheblichen Verkehrsbehinderungen, dass das Ordnungsamt die Sperrung der Altenberger Straße wieder rückgängig machte und die erneute Sperrung auf Montag verschob.

Doch am Montag verschärfte sich das Problem noch. Im Rathaus verweist man auf eine fehlerhafte Beschilderung an der B 49 durch Hessen-Mobil: Die sogenannte Vorwegweisung sei falsch gewesen. Verkehrsteilnehmern aus Richtung Gießen sei angezeigt worden, dass sie nicht die B 49 Richtung Limburg befahren können. Viele seien darauf schon bei Garbenheim oder am Forum abgefahren und hätten einen Weg durch die Stadt gesucht. Hessen-Mobil bestätigte das. Die Beschilderung sei am Montag geändert worden.

Gegen 15.15 Uhr am Montagnachmittag kam es am Gloelknoten obendrein zu besagtem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw, wie Polizeisprecherin Kerstin Müller berichtet. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich direkt vor der B 49-Auffahrt Richtung Limburg. Folge waren dadurch auch lange Rückstaus Richtung Niedergirmes auf der Bahnüberführung und in der Hermannsteiner Straße.

Das Ordnungsamt der Stadt verweist darauf, dass ein Unfall an dieser Stelle an einem Montagnachmittag auch ohne Baustellen und Sperrungen schon erhebliche Auswirkungen gehabt hätte.

Vertreter von Tiefbau- und Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Hessen-Mobil werden sich am Mittwochmorgen zur Analyse der Situation treffen. Dann werde auch besprochen, ob der Zeitplan von Bauarbeiten und Sperrungen anders geregelt werden kann, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Alle Beteiligten würden sich bemühen, die Belastungen so gering wie möglich zu halten.

In der Altenberger Straße rollten am Dienstag wie geplant die Bagger und legten die Rohrleitungen frei.

Vollsperrung: Warum so und warum jetzt?

Warum Vollsperrung und keine halbseitige Sperrung? Schon während der Fahrbahnerneuerung der Nauborner Straße im Sommer wurde diese Frage laut, nun auch wegen des Vorhabens in der Altenberger Straße: Wegen verschärfter Unfallverhütungsvorschriften nicht möglich, darauf verweist die Stadt. Dabei gehe es um den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand bei einer halbseitigen Sperrung zwischen dem rollenden Verkehr und dem Baufeld.

Dass jetzt Tempo in Sachen Fahrbahnsanierung in der Innenstadt gemacht wird, hatte das Tiefbauamt im Vorfeld vor allem mit der ausstehenden Erneuerung der maroden Hochstraße der B 49 begründet. Wenn das Bauwerk abgerissen wird, seien umfangreiche Arbeiten an den Ausfallstraßen gar nicht mehr möglich. (diw)